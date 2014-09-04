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04 сентября 2014, 11:47

В столичных МФЦ проходит День открытых дверей

МФЦ день открытых дверей многофункциональные центры

Москвичей приглашают на День открытых дверей в МФЦ

В четверг, 4 сентября, в столичных многофункциональных центрах пройдет День открытых дверей. Посетителей центров научат вышивать крестиком и делать оригами.

Кроме того, москвичей будут развлекать лотереями и дарить блокноты, ручки и другие сувениры, а также объяснять, как работают многофункциональные центры. Мероприятия пройдут во всех МФЦ столицы.

Напомним, первый МФЦ открылся в столице три года назад, с тех пор их число выросло до 96. Среди москвичей многофункциональные центры пользуются популярностью. За время работы они зарекомендовали себя как удобный сервис.

Сегодня в МФЦ можно оформить порядка 150 услуг, например, получить выписку из домовой книги, медицинский полис и СНИЛС или оформить недвижимость в собственность. Ежедневно многофункциональные центры государственных услуг обслуживают более 40 тысяч посетителей. С полным списком адресов МФЦ можно ознакомиться на портале госуслуг и на сайте комитета госуслуг Москвы.

Отметим, что в многофункциональных центрах столицы уже приобщают горожан к культуре. Помимо проведения выставок в районных отделениях проходят встречи с интересными людьми.

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Напомним, в рамках летнего опроса о новых возможностях МФЦ жители столицы оценили качество оказания госуслуг в многофункциональных центрах, скорость обслуживания, доброжелательность и вежливое отношение сотрудников.

В начале месяца в приложении "Активный гражданин" москвичей спрашивали о том, как улучшить столичные МФЦ. У них интересовались, как им удобнее оценить работу сотрудников центров госуслуг, нужны ли предзапись на получение госуслуг и специальная форма для сотрудников МФЦ, а также какую инфографику москвичи хотят видеть на экранах в многофункциональных центрах.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Кроме того, на этой неделе в Москве стартовал пилотный проект по выдаче студентам социальных карт в многофункциональных центрах. С 4 августа заявки от студентов начали принимать семь столичных МФЦ. Получать соцкарты там будет проще, чем в кассах метро. В дальнейшем столичную подземку планируется освободить от этой обязанности.

На данный момент студенты могут прийти и подать заявление на оформление социальной карты в районах Лефортово, Красносельский, Сокол, Замоскворечье, Нагорный, Нагатино-Садовники и Очаково-Матвеевское. Пилот продлится до сентября, после чего будут подведены итоги. В случае успеха практику распространят на остальные МФЦ.

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