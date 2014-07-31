В Железнодорожном произошел пожар в квартире, есть пострадавшие

Фото: 50.mchs.gov.ru

В результате пожара в квартире в подмосковном городе Железнодорожный есть пострадавшие, информирует пресс-служба подмосковного МЧС.

Звонок о возгорании в квартире в доме №5 на улице Колхозная поступил в МЧС в 01:55. Прибывшим пожарным в 03:00 удалось ликвидировать пожар.

Как отмечается, в этом пожаре есть пострадавшие, но пока о количестве пострадавших и их состоянии не сообщается

На место происшествия для борьбы с огнем было отправлено 4 единиц техники и 13 пожарных.