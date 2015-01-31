Причины пожара в здании библиотеки пока неизвестны - МЧС

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Причины крупного пожара в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в столице пока неизвестны, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

По словам собеседника, дознаватели попадут в здание только после полной ликвидации пожара, и тогда станет ясно, в чем его причина.

Отметим, что по данным некоторых СМИ, причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании.

Пожар начался вечером 30 ноября на юго-западе Москвы. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Площадь возгорания составляет более 2 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади около одной тысячи квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.09. Первые пожарные подразделения прибыли к месту ЧП в 22.15.

Добавим, библиотека на Нахимовском проспекте - лучшая в Европе по общественным наукам, здесь примерно десять миллионов единиц хранения. Это четвертая библиотека в России, вторая после Ленинки в Москве.