Накануне призывной кампании в Наро-Фоминске дотла сгорело здание военкомата

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Наро-Фоминске произошел пожар в здании военкомата, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании на улице Новикова поступило в 4 часа утра. Пламя быстро распространилось внутри кирпичного здания площадью 600 квадратных метров, в результате чего пожару была присвоена повышенная степень сложности.

В 06.46 утра пожарным удалось локализовать возгорание, а в 8.07 - ликвидировали пожар. Информации о пострадавших нет, однако, как заявили в пресс-службе, здание сгорело полностью и восстановлению не подлежит. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Это не первый подобный случай поджога в Москве и области. Так, в апреле 2011 года в районе Коптево неизвестный бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью, в результате чего возник небольшой пожар. А в мае 2009 года хулиганы пытались поджечь здание Перовского военкомата на востоке Москвы. Однако фитиль в бутылке с бензином потух от удара о решетку, в результате чего пожара удалось избежать.

Отметим, что с 1 октября в России стартует призывная кампания. Она проводится дважды в год: весной и осенью в вооруженные силы уходят служить около 150 тысяч человек. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 28 лет.