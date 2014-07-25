Автосервис в Подмосковье удалось потушить усилиями 55 пожарных

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В минувший четверг днем в Павлово-Посадском районе Московской области загорелся автосервис. Полностью потушить возгорание 55 пожарным, работавшим на месте ЧП, удалось уже ночью в пятницу.

Как сообщает пресс-служба подмосковного МЧС, информация о пожаре в автосервисе в деревне Кузнецы на улице Лесная поступило в ведомство в 14:30 в четверг. Прибывшими спасателями было установлено, что горело здание автосервиса размером 125 на 25 метров. В 16:25 пламя удалось локализовать, но полностью ликвидировать пожар удалось уже в пятницу в 00:25.

Отмечается, что в этом происшествии пострадавших нет, эвакуация не проводилась и повышенный номер пожара не объявлялся.

Уточняется, что на место ЧП было отправлено 15 единиц техники и 55 человек.