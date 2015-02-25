При пожаре в частном доме в Подмосковье пострадал человек

Фото: ТАСС

Минувшей ночью в одном из частных домов в Орехово-Зуевском районе произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС России.

В 5.30 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в частном доме. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение дома по всей площади.

Прибывшим пожарным удалось локализовать пожар, а в 5.46 ликвидировать открытое горение.

Как отмечается, в этом пожаре есть пострадавший.

На место происшествия для борьбы с огнем было отправлено 4 единицы техники и 15 человек пожарных.