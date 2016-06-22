Спасатели поймали змею в жилом доме на востоке столицы

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Спасатели поймали змею в жилом доме на востоке Москвы, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного МЧС. Рептилия никого не покусала.

О том, что в подъезде жилого дома № 31 на 7-й Парковой улице ползает змея сообщили сами жители. На место ЧП сразу же выехали спасатели, которые поймали рептилию и отвезли ее в мешке в отряд. Скоро змею передадут специалистам департамента природопользования.

В прошлом году на "горячую линию" департамента природопользования поступило более 150 обращений от граждан о диких животных на улицах. Особенно часто жители столицы жаловались на змей. Речь идет об экзотических животных, которые не характерны для Московского региона. Это и крупные хищники, и даже птицы из Красной книги.

После года змеи москвичам дарили этих пресмыкающихся, а потом их выкидывали на улице. По данным профильного департамента, таких случаев было очень много. Многие животные, которых видели горожане, были в истощенном состоянии. Их приходилось отправлять на реабилитацию, после чего отпускать в дикую природу.