Спецборт МЧС вылетел в Волгоград для помощи пострадавшим от взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Спецборт МЧС со специалистами отправился в Волгоград для эвакуации пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Самолет Ил-76 вылетел в 18.20 из аэродрома Раменское. На борту пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", специалисты ВЦМК "Защита" и психологи. Самолет оснащен 5 медицинскими модулями.

Напомним, около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус, погибли пять человек, 32 пострадавших были госпитализированы, 8 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в автобусе, когда он находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза", расположенной по улице Лазоревой. Автобус следовал рейсом "Государственный университет - кинотеатр "Юбилейный".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По данным Следственного комитета, бомбу в автобусе в Волгограде взорвала смертница.

В связи с терактом в Волгоградской области объявлен трехдневный траур.