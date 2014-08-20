При пожаре строения в подмосковном Лосино-Петровском есть пострадавшие

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Поздно вечером во вторник в строении в городе Лосино-Петровский Московской области произошел пожар. В результате него есть пострадавшие, информирует пресс-служба МЧС Подмосковья.

О количестве и состоянии пострадавших пока не сообщается.

Уточняется, что о возгорании строения на улице Октябрьская стало известно в ведомстве в 23:39 вторника. Прибывшие спасатели смогли ликвидировать пожар только в 03:43 среды.

Также отмечается, что для тушения были отправлены 5 единиц техники и 18 человек.