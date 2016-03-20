Поисково-спасательная операция в аэропорту Ростова-на-Дону завершена

Фото: ТАСС

Сотрудники МЧС в 09:00 по московскому времени завершили поисково-спасательную операцию в аэропорту Ростова-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максим Соколов.

По его словам, ориентировочно после 18:00 на взлетно-посадочной полосе начнутся восстановительные работы.

Разбившийся "Боинг-737" считается одним из самых надежных в мире

Тем времени работы по отбору проб и идентификации останков при благоприятном исходе продолжатся в течение двух недель.

Максим Соколов отметил, что до конца расследования причин катастрофы не видит рисков ухода "Флай Дубай" из России.

В ночь на 19 марта в ростовском аэропорту потерпел крушение Boeing-737-800 авиакомпании Flydubai. На борту лайнера находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они погибли.