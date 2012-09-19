Пожар на ферме в Подмосковье охватил 3,7 тысячи кв. метров

Фото: ИТАР-ТАСС

Сильный пожар вспыхнул в среду вечером на одной из ферм в Ленинском районе Московской области. Площадь возгорания, по предварительным данным, превышает несколько тысяч квадратных метров

Сообщение о пожаре на старой ферме в деревне Белеутово поступило в 19.18.

"Происходит открытое горение по всей площади фермы, крыша обрушилась, площадь пожара превышает 3,7 тысячи квадратных метров", - , сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

По его словам, горят деревянные поддоны. На месте работают 15 пожарных расчетов.

Как уточняет "Интерфакс", пожару присвоен повышенный, второй номер сложности. Существует угроза распространения огня на соседнее складское помещение.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.