Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар в офисном здании на юго-востоке Москвы потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Горел пятый этаж здания, расположенного по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 12 "Г". Спасатели прибыли к месту пожара в 12.43. Было установлено, что внутри здания горит текстильная продукция. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Из здания эвакуировали порядка 100 человек.

В 14.57 пожар был локализован, а в 18.15 - ликвидирован. По предварительным данным, никто не пострадал.