При пожаре в двухкомнатной квартире в Балашихе погибли два человека

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Более трех десятков пожарных, а именно 31, и 9 единиц техники потребовалось, чтобы потушить квартиру в подмосковной Балашихе, передает пресс-служба ГУ МЧС Московской области.

Как сообщает телеканал "Москва 24", выгорела двухкомнатная квартира. Во время тушения пожара из огня были спасены женщина и маленький ребенок. Они в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию. погибли два человека и еще двое пострадали. Позднее в одной из комнат сгоревшей квартиры были обнаружены два тела погибших при пожаре. Это были пожилые мужчина и женщина.

Отметим, что информация о возгорании в доме №5 на улице Садовой в микрорайоне "Заря" поступила в ведомство в 23:05 воскресенья. Прибывшим спасателям в 00:01 удалось локализовать огонь, а в 00:10 произвести полную ликвидацию последствий пожара.