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МО

18 августа 2014, 00:40

В Одинцовском районе горела кровля ресторана на площади 500 кв. метров

МЧС рестораны пожары пожарные ГУ МЧС по Московской области возгорания чп мо кровля

Фото: 50.mchs.gov.ru

В воскресенье поздно вечером загорелась произошел пожар в ресторане в Одинцовском районе Московской области. Горела кровли одноэтажного здания на площади 500 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба подмосковного МЧС, информация о пожаре в поселке Горки-10 поступила в ведомство в 21:45 в воскресенье.

Уточняется, что прибывшие спасатели в в 22:30 локализовали пожар, а в 23:25 - полностью потушили.

Также отмечается, что в ходе тушения были задействованы значительные силы пожарных: 12 единиц техники и 43 человека.

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