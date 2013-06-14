Отсроченные взрывы: где и как находят боеприпасы времен ВОВ

Снаряды времен войны, обнаруженные на северо-западе Москвы в 2010 году. Фото: ИТАР-ТАСС

Великая Отечественная война закончилась без малого семьдесят лет назад, но не все средства, которыми она велась, были сданы в музей или пришли в негодность. До сих пор в Москве и других городах находят советские и немецкие снаряды, которые могут сработать сегодня не хуже, чем в сороковые годы. M24.ru рассказывает о том, как и где обнаруживают старые боеприпасы, как их ликвидируют и что делать тем, кто нашел бомбу.

В пятницу, 14 июня, снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен во время проведения дорожных работ на МКАД. К месту находки были вызваны саперы. А накануне Дня Победы строители откопали два снаряда времен войны на северо-западе Москвы, когда рыли траншею. Сообщалось, что в одном из боеприпасов сохранился взрыватель. Опасные находки вывезли на полигон и уничтожили.

В середине мая в подмосковной деревне Маурино вблизи Наро-Фоминска неразорвавшийся снаряд нашли местные жители во время полевых работ. Прибывшие спасатели отвезли его на полигон и взорвали. Во время уничтожения бомбы пришлось даже в целях безопасности перекрывать близлежащее Киевское шоссе.

Двумя неделями ранее на стройке в Раменском районе Подмосковья была найдена авиабомба. Строителей эвакуировали.

Таких случаев можно привести не один десяток. Большинство снарядов обнаруживают во время строительных или земляных работ. Но бывают и исключения. Например, несколько лет назад три фугаса были найдены в корнях вывороченного ураганом дерева на востоке Москвы.

А самый большой "клад" боеприпасов за последнее время был найден во время замены труб теплотрассы на северо-западе Москвы в марте 2010 года. Тогда из траншеи на улице Маршала Жукова извлекли более 900 снарядов. Жители всех близлежащих домов были эвакуированы.

Чтобы уничтожить снаряды, саперы, как правило, закапывают их на полигоне, предварительно обложив небольшим количеством взрывчатки для детонации, и производят взрыв.

Как пишет блогер Gistory, который среди прочего занимается историей обороны Москвы, в столице в среднем находят 200-300 боеприпасов в год, из которых порядка 50-60 лежат еще со времен войны. Больше всего таких опасных сюрпризов сосредоточено на западе Москвы.

Специалисты МЧС советуют при обнаружении подозрительных предметов немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить в дежурную часть органов МВД. При этом надо назвать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устройство, а также номер телефона. До прибытия сотрудников полиции нужно оградить подозрительный предмет и не допускать к нему людей в радиусе до 100 метров, эвакуировать людей из здания и дожидаться саперов.

Категорически запрещается: трогать или перемещать находку и другие предметы, находящиеся с ней в контакте; заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле. Кроме этого, нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими волокнами.