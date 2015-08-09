Число погибших в авиакатастрофе в Подмосковье выросло до 8 человек

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Число погибших в результате столкновения вертолета и гидроплана над Истринским водохранилищем выросло до восьми человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.

"Спасатели подняли со дна и доставили на берег тела восьми человек", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло накануне возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. По предварительным данным, на борту обоих воздушных судов могли находиться девять человек.

По словам очевидца, гидросамолет за несколько секунд до трагедии начал снижаться, и пилот не заметил в воздухе вертолет и врезался в него. В результате столкновения у машин оторвались лопасти, и они упали в воду. Авария произошла на высоте 50-70 метров. Вертолетом управлял профессиональный пилот, а гидропланом – любитель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".