Каждый день на пожарах в столице погибают два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году число пожаров в Москве снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было зарегистрировано более 6 тысяч возгораний, что на 526 случаев меньше, чем в 2011 году.

При этом число пострадавших от огня выросло на 16 человек. Всего в столице ежедневно происходит порядка 20 пожаров, в них погибают или получают травмы два человека. Статистические данные в ходе пресс-конференции привел замначальника столичного управления МЧС Сергей Аникеев, пишет РИА Новости.

По его словам, в большинстве случаев причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнем, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения, на втором месте – курение, затем нарушения правил устройства электрооборудования и эксплуатации транспортных средств.

С похолоданием растет число пожаров в выселенных зданиях, а также в подвалах и чердаках жилых домов. Как правило, они происходят по вине гастарбайтеров и лиц без определенного места жительства, отметил Аникеев. Сотрудники МЧС регулярно обследуют такие помещения, особенно осенью и зимой.

При этом чаще всего пожары происходят в Юго-Западном округе столицы. Беспокойство столичных пожарных вызывают и присоединенные территории.

По словам Сергея Аникеева, в Новой Москве много домов старой постройки, в которых встречается печное отопление. Кроме того, существуют проблемы с водоснабжением.

Сейчас на территории Троицкого и Новомосковского округов расположены три пожарные части. Еще восемь будут открыты к 2014 году.