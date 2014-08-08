Почти два десятка пожарных тушили частный дом в Шаховском районе

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Горящий частный дом в Шаховском районе Московской области тушили 19 пожарных с помощью 5 единиц техники. В результате пожара есть пострадавшие, информирует МЧС Подмосковья.

О количестве пострадавших и их состоянии пока не сообщается.

Как уточняется, информация о возгорании в частном деревянно-рубленном доме Судислово поступила в ведомство в 1:10. По прибытию первого пожарного подразделения в 1:15 происходило горение дома по всей площади.

Отмечается также, что спасателям в 1:55 удалось локализовать пожар, а в 2:20 ликвидировать открытое горение.