Мужчина провалился под лед на Химкинском водохранилище

Провалившегося под лед на Химкинском водохранилище мужчину спасли, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 15:02. Как выяснилось, человек оказался в воде из-за пролома льда.

Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавшего. Дополнительная медицинская помощь ему не понадобилась, от госпитализации мужчина отказался.

С приходом холодов москвичам рекомендуют осторожнее вести себя на столичных улицах и соблюдать правила поведения в гололед и мороз.

Так, одной из самых распространенных причин травм среди пешеходов становится лед на тротуарах. Чтобы сохранять баланс на скользких дорожках нужно прежде всего обратить внимание на свою обувь.

Как вести себя в гололед

Подошвы с протектором может оказаться недостаточно. Для того, чтобы чувствовать полную уверенность на льду можно наклеить на обувь лейкопластырь или наждачную бумагу или натереть подошвы ботинок песком. Помогают цепляться за тротуар и металлические набойки на каблуках.

Во время снегопадов опасность может подстерегать не только на земле, но и в воздухе. Снег и ветер приводят к повалам деревьев, обрывам линий электропередач и падению рекламных конструкций. Поэтому пешеходам рекомендуют обходить закрепленные на столбах щиты и сохранять бдительность, проходя под деревьями.

Специалисты также рекомендуют не пренебрегать визитами к врачу после падений на зимних улицах. После получения травмы следует сразу направиться в медпункт.