Почти 300 человек эвакуировали из кинотеатра "Киргизия" из-за задымления

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

280 человек эвакуировали из кинотеатра "Киргизия" на востоке Москвы. Как сообщили m24.ru в пресс-службе МЧС, причиной эвакуации стало задымление в результате короткого замыкания.

Замыкание произошло в холодильной камере в одном из помещений на третьем этаже кинотеатра, который находится по адресу: Зеленый проспект, дом. 81. Возгорания при это не последовало.

Напомним, сегодня столичная полиция обследовала помещение Колледжа железнодорожного и городского транспорта, где после звонка о бомбе эвакуировали сотрудников и студентов. В результате проверки взрывчатых устройств в здании обнаружено не было.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личность звонившего, проводится проверка по выяснению обстоятельств.