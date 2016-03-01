Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта 2016, 21:30

Безопасность

Почти 300 человек эвакуировали из кинотеатра "Киргизия" из-за задымления

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

280 человек эвакуировали из кинотеатра "Киргизия" на востоке Москвы. Как сообщили m24.ru в пресс-службе МЧС, причиной эвакуации стало задымление в результате короткого замыкания.

Замыкание произошло в холодильной камере в одном из помещений на третьем этаже кинотеатра, который находится по адресу: Зеленый проспект, дом. 81. Возгорания при это не последовало.

Напомним, сегодня столичная полиция обследовала помещение Колледжа железнодорожного и городского транспорта, где после звонка о бомбе эвакуировали сотрудников и студентов. В результате проверки взрывчатых устройств в здании обнаружено не было.

В настоящий момент сотрудники МВД устанавливают личность звонившего, проводится проверка по выяснению обстоятельств.

Сайты по теме


МЧС эвакуация кинотеатр задымление короткое замыкание чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика