В комплексе "Лужники" обновят инженерные коммуникации

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на поиск технического заказчика строительства с выполнением проектных работ по инженерному обеспечению комплекса "Лужники".



"Проектом предусмотрено строительство поливочного водопровода на территории комплекса и переустройство 6,1 километра водопровода. В процессе работ будет построено 5 километров дождевой канализации, 5,4 километра канализации, 76,5 километров сетей связи, теплосеть общей протяженностью более 57 километров", – сообщает пресс-служба департамента строительства.

Общая площадь строительного участка составляет 159,2 гектара, из них под благоустройство и озеленение будет отведено 22 гектара.

В связи работами будет проведено переустройство контактной сети троллейбусов протяженностью 0,3 километра из центра и 0,3 километра в центр, отмечается в тексте.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 242 миллиона рублей.

Реконструкция Олимпийского комплекса "Лужники" предполагает создание спортивно-развлекательного комплекса, который станет одним из крупнейших в мире. Работы планируется завершить к чемпионату мира по футболу 2018 года.