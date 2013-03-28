Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта 2013, 18:53

Спорт

В комплексе "Лужники" обновят инженерные коммуникации

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на поиск технического заказчика строительства с выполнением проектных работ по инженерному обеспечению комплекса "Лужники".


"Проектом предусмотрено строительство поливочного водопровода на территории комплекса и переустройство 6,1 километра водопровода. В процессе работ будет построено 5 километров дождевой канализации, 5,4 километра канализации, 76,5 километров сетей связи, теплосеть общей протяженностью более 57 километров", – сообщает пресс-служба департамента строительства.

Общая площадь строительного участка составляет 159,2 гектара, из них под благоустройство и озеленение будет отведено 22 гектара.

В связи работами будет проведено переустройство контактной сети троллейбусов протяженностью 0,3 километра из центра и 0,3 километра в центр, отмечается в тексте.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 242 миллиона рублей.

Реконструкция Олимпийского комплекса "Лужники" предполагает создание спортивно-развлекательного комплекса, который станет одним из крупнейших в мире. Работы планируется завершить к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Сайты по теме


Лужники конкурсы проекты инженерия строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика