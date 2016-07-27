Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Газон на стадионе "Лужники" планируют засеять в начале августа, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, работа по реконструкции стадиона ведется с опережением сроков. Завершено возведение трибун и подтрибунного пространства. В начале августа планируется засеять газон, чтобы уже к лету 2017 года получить зеленую траву.

На финальном этапе работ в "Лужниках" задействуют пять тысяч человек. Сдадут объект в мае следующего года, передает Агентство "Москва".

Как изменится территория "Лужников"

Помимо реконструкции Большой спортивной арены, которую готовят к чемпионату мира по футболу 2018 года, на территории "Лужников" строят новые объекты и благоустраивают территорию.

Здесь появится центр водного плавания, художественной гимнастики, теннисный центр и ледовый дворец. Рядом со стадионом планируется обустроить каток площадью более трех гектар. На территории комплекса высадят деревья, цветы и кустарники, оборудуют велосипедные и беговые дорожки, установят фонтаны и лавочки, обустроят детские игровые зоны.

Рядом со спортивным комплексом появятся новые станции МКЖД – "Лужники" и "Площадь Гагарина". Кроме того, смотровую площадку на Воробьевых горах, Воробьевскую и Лужневскую набережные свяжет канатная дорога.