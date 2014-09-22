Началось строительство нового каркаса стадиона в "Лужниках"

Фото: M24.ru

Рабочие приступили к монтажу железобетонного каркаса Большой спортивной арены "Лужники". В настоящее время возводятся стены и колонны первого этажа на восточном секторе, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Работы на стройплощадке ведутся круглосуточно, в них задействовано более 800 человек и 60 единиц техники. Полностью обустроить каркас планируется в будущем году. Добавим, что после реконструкции Больашя спортивная арена станет шестиярусной.

Как изменятся "Лужники"

В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Кроме того, подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.

В непосредственной близости появится международный вещательный центр. Рядом разместят несколько зданий, которые обеспечат проведение всех основных мероприятий чемпионата мира. Создадут и транспортно-пересадочный узел "Лужники".

Напомним, Большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершить работы планируется в 2017 году. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. Игры первенства планеты также пройдут на другом столичном стадионе - "Открытие Арене".