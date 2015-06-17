Фото: luzhniki.ru

В июне в "Лужниках" откроется летний аквакомплекс, сообщает пресс-служба Олимпийского комплекса.

Для посетителей будут работать большой открытый бассейн для спортивного плавания и малый бассейн для отдыха на воде. В бассейнах установлена современная система очистки и подогрева воды.

Кроме того, там будет организован спортивный клуб c площадкой для тренировок на открытом воздухе, площадка для пляжного волейбола, детский развлекательный городок, а также летнее кафе и фреш-бар у воды.

В раздевалках аквакомплекса будут оборудованы сауны, которые можно будет посещать неограниченное количество времени без дополнительной платы. Работать комплекс будет ежедневно с 7 до 23 часов до самого сентября.

Бассейны в парках столицы

Напомним, 12 июня в столице открылся летний пляж на ВДНХ. "Порт на ВДНХ" построили на месте Старой ярмарки между павильонами № 8 и № 9.

Пляж включает в себя четыре бассейна, зону с шезлонгами, джакузи, волейбольные площадки, поле для мини-футбола, детскую площадку, зону настольного тенниса, площадку для воркаута, сцену и световой танцпол.

Также в "Порту" есть три бара, ресторан, павильоны проката инвентаря, камеры хранения, туалеты, душевые, ванны для ног, гидромассажные ванны, медицинский кабинет, сувенирная лавка, детский уголок, комната матери и ребенка.

Для посетителей пляжа, том числе для детей, организованы спортивные и развлекательные программы. "Порт" одновременно сможет обслуживать 700 человек.