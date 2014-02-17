Определены финалисты конкурса на концепцию бассейна "Лужники"

Фото: ИТАР-ТАСС
Жюри выбрало шесть финалистов конкурса на разработку проекта реконструкции бассейна "Лужники", сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Работу над концепциями продолжат компании "АМ Ю-ЭН-КЕЙ ПРОДЖЕКТ", "Архитектурное бюро Асадова", "Арх групп", "Архитектурная группа ДНК", "А-Б студия" и консорциум ПИ "АРЕНА" + LANIK.
Победитель конкурса определится конце апреля 2014 года, уточнили в пресс-службе.
Национальный конкурс стартовал в конце декабря прошлого года и привлек к себе большое внимание со стороны архитектурной общественности. На участие в нем было подано 43 заявки, в том числе от нескольких международных консорциумов. На первом этапе конкурса участники наряду с портфолио должны были представить эскизные проекты.
На месте существующего бассейна должен появиться современный водный спортивно-оздоровительный комплекс, отвечающий требованиям спортивных федераций. Начало реконструкции намечено на конец лета 2014 года.
Напомним, что открытый плавательный бассейн спорткомплекса "Лужники" был построен в 1956 году. Он долгое время оставался главным спортивным объектом, где проводились соревнования самого высокого уровня по водным видам спорта, в том числе Олимпийские игры 1980 года.
