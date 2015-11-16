Форма поиска по сайту

16 ноября 2015, 16:02

Спорт

Московский этап Кубка мира по скейтбордингу состоится 21 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

21 ноября в УСЗ "Дружба" состоится московский этап Кубка мира по скейтбордингу, входящий в престижную мировую серию соревнований World Cup Skateboarding.

За победу в этом этапе и за верхние строчки в мировом сезонном рейтинге WCS сразятся звезды российского и мирового скейтбординга, в их числе – Егор Голубев, победитель московского этапа в 2014 и 2013 годах.

В WCS входят также такие соревнования, как Simple Session, Dew Tour, Mystic Cup и другие. За музыкальное оформление мероприятия будут отвечать самые известные диджеи.

Дата: 21 ноября

Место: УСЗ "Дружба" (СК "Лужники")

Цена: 500 рублей

Лужники скейтбординг World Cup Skateboarding

