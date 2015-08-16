В Музыкальном полумарафоне приняли участие 6 тысяч человек

В столице завершился Музыкальный полумарафон. Как сообщает телеканал "Москва 24" в этом забеге приняли участие шесть тысяч человек.

Старт соревнованию был дан утром воскресенья в "Лужниках". Участники забега пробежали один круг протяженностью 21,1 километра по Фрунзенской, Пречистенской и Кремлевской набережным, через Большой Москворецкий мост до Новоспасского моста и обратно. Бегуны стартовали в 10:30, финиш был закрыт в 13:30.

На каждом третьем километре бегунов встречали сцены с музыкантами самых разных жанров, включая группы Totem, Gallerea, Cloud Maze.

Кроме того, в рамках полумарафона прошли соревнования по хэндбайку. В этом виде спорта в движение велосипед приводят руки спортсмена, что делает хэндбайк интересным и полезным для людей с ограниченными возможностями.

Музыкальный полумарафон является последним подготовительным этапом перед главным беговым событием города - Московским марафоном, который пройдет 20 сентября 2015 года.

Напомним, 18 июля на территории спорткомплекса "Лужники" состоялся Ночной забег. В нем приняли участие более 4 тысяч человек. Перед началом забега всем пришедшим показали световое шоу с молниями и лазерами.

Участники забега преодолели десять километров. Лучшие результаты среди мужчин показали Сергей Конякин, Алексей Фарносов и Александр Чебуркин, а среди девушек – Ольга Тарантинова, Тамара Щемерова и Юлия Крюкова.