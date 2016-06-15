В "Лужниках" реконструируют главные кассовые павильоны

Фото: m24.ru

В спортивном комплексе "Лужники" реконструируют два главных кассовых павильона, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Ведомство согласовало проектную документацию строительства.

Реконструируемые павильоны расположены в строениях 22 и 23 дома 24 по улице Лужники. Продолжительность строительства каждого из павильонов составляет 5,6 месяца.

В каждом павильоне разместятся четыре кассы для продажи билетов на спортивные мероприятия и буфет на восемь посадочных мест. Кроме того, в каждом павильоне проектом предусмотрены служебно-бытовые и технические помещения. В строении 22 разместится единый центр мониторинга, а в строении 23 – диспетчерская спорткомплекса.

Единый центр мониторинга будет служить охране безопасности. Он позволит контролировать ситуацию на территории спорткомплекса, управлять потоками зрителей и координировать оперативные службы. Также в павильонах будут функционировать центры обслуживания клиентов. Здесь можно будет справиться о наличии билетов на проводимые мероприятия, оформить групповую заявку на покупку билетов, а также заявку на проведение мероприятий на территории комплекса.

Как изменится территория "Лужников"

По итогам госэкспертизы совокупная сметная стоимость проектов снижена на 38,9 процента.

Главные кассовые павильоны "Лужников" были построены в 1956 году.

Завершить основные работы по реконструкции Большой спортивной арены планируют раньше срока – к концу 2016 года. На стадионе начался монтаж двух информационных табло. Сейчас строители устанавливают металлические каркасы.

Арену поделят на 10 зон по приоритетам безопасности. Туда войдут зоны общего доступа, прессы, гостеприимства, VIP-зону, зоны транспортных магистралей, техническая и другие. На стадионе оборудуют новые трибуны, которые расположат максимально близко к футбольному полю. Общее количество мест увеличится с 78 до 81 тысячи.

После ремонта на стадионе не останется зон плохого обзора, в которых раньше находились порядка 10 процентов сидений. Также появится еще три основных входа на стадион, их количество увеличится с 13 до 16.

Именно в "Лужниках" пройдет церемония открытия Чемпионат мира по футболу 2018 и финал. Играть футболисты будут на стадионе "Открытие Арена".