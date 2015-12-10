Турецкого подрядчика отстранят от строительных работ в Лужниках

Фото: m24.ru

Столичные власти откажутся от сотрудничества с турецким подрядчиком при реконструкции стадиона "Лужники". Об этом рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев, сообщает ТАСС.

"Мы постараемся выполнить оставшиеся работы без участия турецких компаний", – заявил Бочкарев.

Напомним, реконструкция стадиона "Лужники" ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На стадионе состоятся церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал мирового турнира.

В результате количество зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю. С 13 до 23 увеличится количество входов.

Цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – выбрали в августе прошлого года после голосования в "Активном гражданине", в котором приняли участие 137 тысяч москвичей.

Напомним, отношения России и Турции испортились после инцидента со сбитым в Сирии самолетом Су-24. Владимир Путин заявил, что трагедия будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, государство озабочено нарастанием террористической угрозы, и с 1 января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Турцией. Он добавил, что через эту страну налажен трафик боевиков.

Дмитрий Медведев сообщал, что Россия введет ограничительные меры против Турции. Санкции коснутся экономических, торговых, финансовых, туристических и других сфер сотрудничества.