Утвержден план реконструкции "Лужников"

Фото: ИТАР-ТАСС

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с реконструкцией Большой спортивной арены "Лужники".

"Общая площадь объекта составит 221 тыс. кв. метров, в том числе наземная - 196 тыс. кв. метров", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Комиссия также одобрила реконструкцию с расширением Дворца спорта, Малой спортивной арены, здания футбольной школы, Академии футбола, многофункциональной спортивной зоны, спортивного городка, бассейна и других объектов.

Кроме того, на территории спорткомплекса "Лужники" появятся и новые объекты: футбольный манеж, Международный центр самбо, павильоны входного контроля, два Международных вещательных центра, гостиница, спортивно-коммерческий центр, многофункциональное здание и офисы.

Также планируется построить два вспомогательных раздевательных павильона, входные сервисные павильоны со стороны станции метро "Спортивная", шесть павильонов общественного питания и часовню.