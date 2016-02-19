Российские клубы проиграли все гостевые матчи в еврокубках с начала года

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские футбольные клубы не смогли порадовать своих болельщиков в первых весенних матчах плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" на троих не забили ни одного мяча.

В ночь на 19 февраля в Праге поражение со счетом 0:1 от местной "Спарты" потерпели "черно-зеленые". До "Краснодара" с аналогичным счетом "Бенфике" в Лиссабоне проиграл "Зенит". Что касается "Локомотива", то "железнодорожники" получили два мяча от стамбульского "Фенербахче".

Таким образом, можно констатировать, что весенний старт в еврокубках этого года поставил абсолютный рекорд – еще никогда отечественные футбольные клубы так плохо не начинали.

Не сумев отличиться на зеленых полях, футболисты отметились участием в громком скандале. Точнее, автором и главным действующим лицом стал игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который решил продемонстрировать турецким зрителям футболку с Путиным и надписью "Самый вежливый президент".

За подобные действия Тарасову грозит дисквалификация в 10 матчей, а сам "Локомотив" может подвергнуться суровому наказанию от УЕФА. Один из постулатов этой организации – "Футбол вне политики".

Впрочем, все российские клубы пока сохраняют шансы на выход в следующий этап соревнований. Сложнее всего придется москвичам, которым надо забивать три мяча турецкому клубу.