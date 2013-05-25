Никогда не сдаваться: самые запоминающиеся финалы Лиги чемпионов

Фото: ИТАР-ТАСС

25 мая внимание большинство футбольных болельщиков будет приковано к стадиону "Уэмбли", где борьбу за победу в Лиге чемпионов поведут "Бавария" и дортмундская "Боруссия". M24.ru расскажет о самых запоминающихся финалах ЛЧ прошлых лет и ответит на вопрос, чего ждать от финала главного клубного турнира Европы.

Самому престижному из клубных футбольных турниров Старого Света – уже почти 60 лет. Он был основан в 1955 году и первые пять лет выступал своеобразной демонстрацией силы мадридского “Реала”, который выиграл Кубок европейских чемпионов пять раз подряд.

В 1992 году турнир сменил название – теперь соревнование называется Лигой чемпионов УЕФА. Несмотря на ребрендинг, престижность трофея только возросла – доходы от трансляции матчей Лиги чемпионов вполне сравнимы с показателями Чемпионата мира по футболу.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является "Реал", побеждавший 9 раз, а за ним следуют “Милан” с семью победами и "Ливерпуль" – с пятью.

Самые зрелищные финалы Лиги чемпионов за последние 20 лет

1994 год. "Милан" – "Барселона"

Финал, который еще перед игрой окрестили матчем "Больше, чем жизнь". Перед встречей интерес к игре активно подогревался спекуляциями журналистов на тему, что "Милан", дескать, уже не тот, что на рубеже восьмидесятых и девяностых громил всех подряд. Да, в составе "россонери" уже не было ван Бастена, Райкаарда и компании - того голландского смерча, который не оставлял камня на камне от любой обороны соперника. Но как выяснилось, у "Милана" есть кем их заменить.

Фаворитом матча считалась "Барселона", собравшая под своими цветами таких звезд как Куман, Стоичков и Бегиристайн. У "Милана" же не могли принять участие в игре Барези и Костакурта – два ключевых игрока.



"Милан" образца 2012 года. Фото: ИТАР-ТАСС

Тем не менее, это не помешало "россонери" учинить форменный разгром команде Йохана Кройфа. Главным героем встречи стал югослав Деян Савичевич, удачно ассистировавший Массаро, а затем отличившийся и сам. К 58-й минуте все в матче было ясно – в воротах "Барселоны" побывал четвертый мяч, который забил Марсель Десайи.

"Блаугране" пришлось ждать завоевания заветного титула 12 лет, а "Милан" выиграл Лигу чемпионов спустя девять лет после этого успеха – в 2003 году в серии пенальти "россонери" оказались сильнее "Ювентуса".

1997 год. "Боруссия" (Дортмунд) – "Ювентус"

"Ювентусу" вообще не слишком везло в финалах Лиги чемпионов. В решающем матче евросезона 1996/1997 ему предстояло сразиться с дортмундской "Боруссией", для которой это был первый выход в финал Лиги чемпионов за всю ее историю.

Матч был фактически домашним для "Боруссии", поскольку проходил на Олимпийском стадионе в Мюнхене. И зрители, заполнившие стадион до отказа, стали свидетелями, как команда Оттмара Хитцфельда уверенно переиграла "Ювентус" – 3:1.

В первом тайме дважды отличился Ридле, а на гол пяткой дель Пьеро во второй сорокапятиминутке невероятным по красоте ударом ответил вышедший на замену Риккен.

1999 год. "Манчестер Юнайтед" – "Бавария"

Один из матчей, которые сделали Лигу чемпионов таким привлекательным и коммерчески успешным соревнованием. В 1999 году "Баварии" не было равных. Это была команда-машина, ведомая все тем же Хитцфельдом, в которой блистали Маттеус, Эффенберг и Баслер.

Баслер и открыл счет на 7-й минуте встречи, реализовав штрафной. На протяжении большей части игры немцы наседали на ворота соперника, и только везение помогло "Манчестеру" не пропустить больше одного мяча еще в дебюте встречи. Дважды манкунианцев спасал каркас ворот.



Казалось, что трофей достанется "Баварии", но все изменилось в дополнительное время. На первой добавленной минуте Тедди Шерингем после подачи углового поразил ворота Оливера Кана.

Не успели немцы оправиться от шока, как "Манчестер" забил второй мяч. После подачи углового отличился Уле-Гуннар Сульшер. Времени на то, чтобы отыграться у "Баварии" уже не было. "Манчестер" одержал историческую победу, которая стала украшением Лиги чемпионов.

Сэр Алекс Фергюсон. Фото: ИТАР-ТАСС

Спустя несколько месяцев наставник манкунианцев сэр Алекс Фергюсон был удостоен рыцарского звания.

2005 год. "Милан" – "Ливерпуль"

Пожалуй, самый известный из финалов Лиги чемпионов, благодаря невероятной интриге и драматической развязке.

После первого тайма со счетом 3:0 выигрывал "Милан". Итальянцы просто сокрушили оборону противника – Мальдини и Креспо трижды поразили ворота мерсисайдцев. "Россонери" могли выигрывать и крупнее, но гол Андрея Шевченко не засчитал судья.

В перерыве игроки "Милана" надели футболки с надписью "Мы – чемпионы!" – никто уже не верил, что "Ливерпулю" удастся отыграться. Некоторые фанаты "Ливерпуля" не могли сдержать слез от разочарования – эти кадры облетели весь мир.

Но тем не менее "Ливерпуль" отыгрался. После перерыва перед зрителями предстала совсем другая команда. На 54-й минуте отличился капитан мерсисайдцев Стивен Джеррард, которой ударом головы послал мяч в ворота "Милана". Воодушевленные успехом англичане устроили настоящую осаду ворот итальянцев, и спустя пять минут не только сократили отставание в счете, но и полностью выравняли игру.

Сначала невероятно точный удар удался Владимиру Шмицеру, а спустя четыре минуты судья назначил пенальти за снос Джеррарда. Пенальти голкипер "Милана" отбил, но с добиванием Хаби Алонсо справиться уже не смог.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В дополнительное время, несмотря на преимущество "Милана", голов забито также не было. В серии пенальти сильнее оказался "Ливерпуль" – решающий удар не забил Шевченко.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Один из самых драматичных финалов Лиги чемпионов состоялся в Москве на стадионе "Лужники". Он был чисто английским, в финале сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Основное время не самого зрелищного матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти оказались сильнее подопечные Алекса Фергюсона.

Трагизма ситуации добавило то, что пенальти не реализовал Джон Терри - капитан "Челси" и символ клуба. После матча легенда команды не смогла сдержать слез. На официальном сайте клуба было опубликовано официальное обращение Терри, который извинился перед фанатами за промах с 11-метровой отметки.

Джон Терри после промаха в серии пенальти финала Лиги чемпионов. Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкое противостояние

"Бавария" против "Боруссии", до сих пор эти команды никогда не встречались в финале главного клубного европейского турнира. В чемпионате Германии "Бавария" заняла первое место с огромным отрывом от преследователей, "Боруссия" с таким же отрывом заняла второе место.

Разумеется, фаворитом считаются мюнхенцы, у которых масса преимуществ над своим оппонентом, в первую очередь, более звездный состав. Рибери, Роббен, Швайнштайгер, Лам – основу "Баварии" составляют игроки отнюдь не последних сборных Европы. "Боруссия" похвастать таким подбором исполнителей не может, хотя и у нее есть два козыря – нападающий Мариуш Левандовски, забивший четыре мяча самому "Реалу", и тренер Юрген Клопп, которого считают одним из лучших наставников Европы.

В одном мнения экспертов сходятся: в финале будет забито много мячей. Немецкая Бундеслига – одно из самых результативных соревнований в Европе, в чемпионате Германии нередко забивается по 5-6 мячей за игру. А в играх "Боруссии" и "Баварии" – принципиальных противников – голов забивается особенно много.

У "Баварии" есть своеобразный "комплекс" финалов – начиная с 1999 года мюнхенцы четыре раза выходили в финал самого престижного из европейских турниров, но выиграли один раз и то с трудом – в 2001 году у "Валенсии".

"Боруссия", напротив, своим единственным шансом, выпавшим в 1997 году, распорядилась с немецкой точностью, – одолев явного фаворита, - "Ювентус".

Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию финала Лиги чемпионов. Начало – 25 мая в 22.45.

Василий Макагонов @vmakagonov