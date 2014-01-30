В России требуют запретить показ фильма "Жизнь Адель"

В России могут запретить фильм "Жизнь Адель"

Фильм "Жизнь Адель" могут запретить к показу в России. На этом настаивает "Лига безопасного интернета", специалисты которой нашли в картине "пропаганду педофилии", передает радио "Москва FM".

Фильм "Жизнь Адель" Он назван самым провокационным из представленных на основном конкурсе. Ранее ленту о 17-летней Адели, созданную по мотивам комикса Жюли Маро, удостоили награды Международной федерации кинокритиков, сообщается на сайте Каннского фестиваля. История юной девушки не нова. Адель любит детей и мечтает стать учительницей. Однако вскоре размеренная жизнь главной героини круто меняется. Адель встречает удивительную Эмму – девушку с голубыми волосами. Фильм пропитан откровенными сценами и душевными монологами. При этом сам режиссер отмечает, что вовсе не старался взбудоражить общественность темой однополой любви, а лишь хотел представить зрителям красоту любовных отношений.



"Этот фильм распространялся на порнографических торент-треккерах, к нам поступила жалоба, и мы провели экспертизу", - рассказал исполнительный директор "Лиги безопасного Интернета" Денис Давыдов.

По его словам, на вопрос, содержит ли лента сцены порнографического характера, и участвуют ли в них несовершеннолетние, эксперты ответили положительно. "Такому фильму нельзя выдавать прокатное удостоверение", - считает Давыдов. Либо нужно вырезать интимные сцены, которые по сути не несут никакой смысловой нагрузки, добавил он.

С этой точкой зрения не согласен президент компании "Кино без границ" Сэм Клебанов. Он уверен, что "Жизнь Адель" не нарушает российских законов. Картина уже прошла все необходимые экспертизы и имеет прокатное удостоверение.

Между тем, фильм французского режиссера Абделатифа Кешиша стал победителем Каннского кинофестиваля и завоевал награду "Золотой глобус".

Результаты своей экспертизы "Лига безопасного Интернета" отправит в Роскомнадзор, от которого планирует добиться блокировки сайтов, где можно скачать "Жизнь Адель". Также жалоба будет направлена в Министерство культуры.