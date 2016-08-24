Москвичи определили лучшие центры "Мои документы"

В столице завершено формирование центров "Мои документы"

Самым лучшим центром "Мои документы" в Москве назван центр госуслуг района Лианозово. Так решили москвичи в ходе голосования в "Активном гражданине". С июня по август свои оценки центрам "Мои документы" выставили почти 240 тысяч человек.

Голосование проходило в трех номинациях: "Скорость обслуживания", "Клиентоориентированность" и "Профессионализм". Все центры получили не менее семи баллов.

Номинация "Скорость" Центр госуслуг района Лианозово – 8,6 балла

Центр госуслуг района Марфино

Центр госуслуг района Северный



В настоящее время в Москве действует 127 центров "Мои документы", куда ежедневно обращается более 70 тысяч горожан. Это больше чем в любом другом регионе России. Среднее время ожидания приема – 3 минуты. При этом только 1 из 2000 посетителей ждет более положенных по нормативу 15 минут. За это, в качестве поощрения, его угощают бесплатным кофе или чаем

Номинация "Клиентоориентированность" Центр госуслуг района Лианозово – 8,6 балла

Центр госуслуг района Ломоносовский

Центр госуслуг района Арбат

Центр госуслуг района Северный

Центр госуслуг района Куркино

Центр госуслуг района Строгино

Центр госуслуг района Восточное Измайлово

Центр госуслуг района Орехово-Борисово Южное

Центр госуслуг района Марфино

Центр госуслуг района Фили-Давыдково



Два центра действуют в ТиНАО. Также в 19 поселениях на новых территориях города открыты пункты приема и выдачи документов, а также работает мобильный офис. Всего в центрах "Мои документы" имеется более пяти тысяч окон приема (в среднем по 40 окон на один центр).

Номинация "Профессиональные сотрудники" Центр госуслуг района Лианозово – 8,5 балла

Центр госуслуг района Арбат

Центр госуслуг района Ломоносовский



В августе центры "Мои документы" отметили пятилетний юбилей. Ранее Сергей Собянин заявил, что за пять лет столичные власти совершили "революцию комфорта", принципиально поменяв стандарты оказания государственных услуг. При этом мэр отметил, что совершенствование системы оказания госуслуг в столице не завершено и будет продолжено в постоянном режиме. Будет расширяться перечень предоставляемых услуг и сервисов.