У актера Льва Дурова случился приступ в аэропорту Внуково

Льву Дурову оказали медицинскую помощь в аэропорту Внуково

У актера Льва Дурова случился приступ в столичном аэропорту Внуково. Медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщил Агентству "Москва" источник в аэропорту.

"Льву Константиновичу внезапно стало плохо, у него поднялось давление, ему оказали помощь на месте. Было принято решение - не госпитализировать", - сказал источник.

Напомним, в августе прошлого года Дуров попал в Боткинскую больницу с переломом шейки бедра - актер упал у себя в квартире и получил травму.

Лев Дуров снялся десятках фильмов, в том числе, "Д'Артаньян и три мушкетера", "Не бойся, я с тобой" и "Джек Восьмеркин - американец".