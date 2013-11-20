Кино: сценарист Леонид Гуревич

Фото: 2006-2013 kino-teatr.ru

Леонид Абрамович Гуревич (27 марта 1932 - 16 февраля 2001) - российский сценарист, кинодраматург неигрового кино, режиссер, критик и киновед. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

По сценариям Леонида Гуревича было снято более 80 документальных и научно-популярных фильмов, которые были отмечены наградами на международных кинофестивалях. Он опубликовал более 200 работ по проблемам кино и выпустил книгу сценариев "Линия судьбы".

С 1983 года Леонид Гуревич руководил мастерской неигрового кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров.