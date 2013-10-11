Форма поиска по сайту

11 октября 2013, 10:50

Спорт

Леннокс Льюис заявил, что не собирается возвращаться на ринг

Леннокс Льюис. Фото: ИТАР-ТАСС

Знаменитый британский боксер Леннокс Льюис опроверг информацию о возможном возвращении на профессиональный ринг. Тяжеловес отметил, что такое возвращение "из разряда фантастики".

"Уточнение. Есть ли у меня планы на возвращение? Нет. Рассмотрел бы я эту возможность, если бы передо мной на столе лежали 100 миллионов долларов? Да. Это произойдет? Нет", - написал боксер на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, накануне сообщалось, что Льюис готов вернуться на ринг и провести бой с одним из братьев Кличко. Промоутеры предложили боксеру сразиться с Виталием Кличко, а он сам заявил, что ему интереснее помериться силами с Владимиром.

Свой последний поединок Льюис провел в 2003 году против Кличко-старшего и одержал победу техническим нокаутом.

Отметим, что за время своей карьеры британец побеждал таких звезд мирового бокса как Тайсон, Туа, Кличко и Рахман. Из его 41 победы 32 были одержаны нокаутом.

Леннокс Льюис

