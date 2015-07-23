Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля 2015, 18:57

Город

Два человека пострадали при обрушении части моста на Ленинградском шоссе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

При обрушении перегородки моста на севере Москвы пострадали два человека, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома № 23 на Ленинградском шоссе. Как отметил собеседник агентства, на этом участке проводился ремонт. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее m24.ru сообщало, что на западе столицы на улице Елены Колесовой человек погиб при обрушении здания. Тело мужчины спасатели извлекли из-под обломков.

Кроме того, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе.

"Вечер": Кран на Калужском шоссе упал из-за ошибки крановщика

При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик, его госпитализировали.

Ленинградское шоссе пострадавшие обрушения чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика