Два человека пострадали при обрушении части моста на Ленинградском шоссе

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

При обрушении перегородки моста на севере Москвы пострадали два человека, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома № 23 на Ленинградском шоссе. Как отметил собеседник агентства, на этом участке проводился ремонт. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы города.

Ранее m24.ru сообщало, что на западе столицы на улице Елены Колесовой человек погиб при обрушении здания. Тело мужчины спасатели извлекли из-под обломков.

Кроме того, ЧП произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе.

"Вечер": Кран на Калужском шоссе упал из-за ошибки крановщика

При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик, его госпитализировали.