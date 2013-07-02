Экс-прокурор Александр Игнатенко освобожден из-под ареста

Бывший зампрокурора Подмосковья Александр Игнатенко вышел на свободу

Бывший первый заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко покинул в понедельник вечером следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Как сообщает канал "Москва 24", мера пресечения была изменена в связи с предельным нахождением под стражей - 18 месяцев.

У ворот фигуранта дела о покровительстве нелегального игорного бизнеса встречали сыновья и журналисты. Общаться с представителями СМИ 53-летний мужчина отказался.

Игнатенко обвиняется в получении взяток группой лиц на общую сумму свыше 33 миллионов рублей по делу о незаконном игорном бизнесе. По данным следствия, предприниматель Иван Назаров организовал сеть казино в пятнадцати подмосковных городах. К доходному делу были причастны высокопоставленные сотрудники прокуратуры и министерства внутренних дел.

О выявлении подпольной игорной сети в Подмосковье стало известно в феврале 2011 года. В январе 2012 года Игнатенко был задержан в Польше и с тех пор находился под арестом. В феврале этого года его экстрадировали в Москву.

Между тем уголовное дело Игнатенко возвращено в Следственный комитет на дополнительное расследование.