Группа Lacrimosa даст интервью в эфире Moscow FM

Фото: lacrimosa.ch

29 марта в эфире Moscow FM 105.2 состоится эксклюзивное интервью с Тило Вольфф и Анне Нурми из швейцарской рок-группы Lacrimosa.

22 марта ребята представили на сцене Arena Moscow свой последний альбом Revolution, вышедший в сентябре прошлого года.

Европейские гастроли в поддержку альбома начались 23 сентября в Варшаве. А в марте группа добралась и до России. После выступления в столице музыканты отправились в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар. А 29 марта они вернутся в Москву и устроят финальное шоу российской части турне на сцене "Москва Hall".

Группа Lacrimosa (от латинского "полная слез") является одним из лидеров музыкального направления "готика". Соединив в музыке элементы традиционного готик-рока, металла, классики и darkwave, группа добилась признания у очень широкой аудитории.