Зомби-забег пройдет в парке "Кузьминки" 27 июля

Фото: Ian Aberle

27 июля в парке "Кузьминки" пройдет зомби-забег, участники которого пробегут пять километров, спасаясь от оживших мертвецов. Начало в 11.00.

"Трасса наполнена ими: страшными, кровожадными, выжидающими. Не обязательно быть самым спортивным, надо быть самым живучим. Ты даже можешь пройти эти 5 километров. Но, поверь, бежать захочется…" - сообщают организаторы.

Участники стартуют группами: каждые 2 минуты по 20 человек. Бегуны должны пройти полосу препятствий и пересечь финишную черту, не выходя за пределы трассы, огороженной специальной лентой.

На поясе каждого бегуна будут закреплены три ленты, символизирующие уровень здоровья игрока. Зомби будут догонять его и срывать ленты. Если бегун добрался до финиша хотя бы с одной лентой, он считается выжившим.

Зомби не могут выходить за пределы своих зон и преследовать игроков на протяжении всей трассы. На всем ее протяжении бегуны будут преодолевать препятствия, которые создадут архитекторы и инженеры, оформлявшие самые разные фестивали – от "Пустых холмов" до "Тримурти".

Зарегистрироваться на забег можно как в роли бегуна, так и в роли зомби. Но количество мест ограничено: 1500 игроков и 100 зомби.

Для участия в забеге необходимо заплатить взнос для убегающих или самих зомби До 15 июля – 1000 рублей, после 15 июля – 1500 рублей.

К участию допускаются мужчины и женщины 18 лет и старше.

В Москве прошел "Красочный забег"

В октябре прошлого года сообщество "Олигофрендс" уже организовывало массовый забег с мертвецами. Участникам выдали специальные костюмы, чтобы не испачкаться в лесу.