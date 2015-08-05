Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа 2015, 17:04

Город

В "Кузьминках" отметят День физкультурника

Фото: m24.ru/ Михаил Сипко

7, 8 и 9 августа в парке "Кузьминки" отпразднуют Всероссийский день физкультурника.

Начнутся спортивные мероприятия 7-го августа. В 19.00 у главной сцены пройдет тренировка боди-комбат– это программа, основанная на выполнении приемов восточных единоборств (тайский бокс, карате, тхэквондо), элементов аэробики, силовых упражнений и растяжки.

Продолжится спортивный праздник на следующий день: 8 августа в 12.00 стартует турнир по скейтбордингу, а в 13.00 на спортивной площадке парка начнется состязание по воркауту.

На этой площадке также будет проходить выполнение тестовых заданий "Готов к труду и обороне" (ГТО), где сможет поучаствовать каждый.

В воскресенье, 9 августа, пройдет полумарафон "Движение – жизнь!". На выбор участникам забега предлагается две дистанции: 10 и 21 километр.

Место: парк "Кузьминки"

Время: 7, 8 и 9 августа

Кузьминки День физкультурника

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика