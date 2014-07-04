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Мэр Москвы

04 июля 2014, 16:51

Памятники в Кузьминках отреставрируют в рамках льготной аренды - мэр

Кузьминки мэр Москвы парки памятники реконструкция Сергей Собянин городское управление

Фото: mos.ru

В парке "Кузьминки" в рамках программы льготной аренды 1 рубль за 1 квадратный метр выставят на торги и отреставрируют объекты культурного наследия, сообщает в пятницу, 4 июля, пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, выигравшие торги инвесторы после раставрации памятников смогут использовать их под рестораны, кафе и выставочные залы.

"Может быть, один из объектов отдадим под ЗАГС, так как парк "Кузьминки" достаточно привлекательное и популярное место для свадеб", - сказал мэр Москвы.

Добавим, что после разграничения прав собственности на объекты культурного наследия порядка 560 объектов культурного наследия, отошли Москве - в их числе и усадьба "Кузьминки".

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По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, усадьба ранее использовалась предприятием, подведомственным Российской академии сельскохозяйственных наук. До сегодняшнего дня здания усадьбы не ремонтировались и находятся в аварийном состоянии.

Помимо усадьбы "Кузьминки" в собственность города перешли скульптура "Рабочий и колхозница", провиантские магазины 1832-1835 годов, Старый Гостиный Двор XVIII века, Первая Градская больница и несколько усадеб с парками.

Напомним, в прошлом году в рамках государственной программы по развитию индустрии отдыха и туризма в московском парке "Кузьминки" началась масштабная реконструкция.

Там появятся новые аттракционы, все территорию парка благоустроят, установят малые архитектурные формы и обустроят детские и спортивные площадки. Кроме того, в парке организуют ряд пикниковых точек.

Благоустройство парка "Кузьминки-Люблино"

С мая прошлого года парк "Кузьминки" стал больше - ему отошли территории у Люблинского пруда, ПКиО в Садовниках, зона отдыха "Борисовские пруды", парк имени 60-летия Октября, парк "Печатники", парк "Аршиновский", а также пойма реки Городни.

В 2013 году парк "Кузьминки" посетили 2,3 миллиона человек.

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