Южный дублер Кутузовского проспекта начнут строить в 2017 году

Фото: ТАСС/Сергей Калачев

Строительство южного дублера Кутузовского проспекта могут начать строить в 2017 году, сообщают РИА Новости со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марата Хуснуллина.

Хуснуллин сообщил, что на штабе по градостроительной политике у Сергея Собянина 7 октября было принято решение о строительстве южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы.

Отвечая на вопрос о начале строительства заммэра подчеркнул, что речь идет о будущем годе.

Хуснуллин добавил, что конкретнее о сроках реализации проекта и финансировании можно будет говорить после выхода проектно-сметной документации и прохождении экспертизы.

Южный дублер Кутузовского проспекта будет пролегать по Мосфильмовской улице: от улицы Генерала Дорохова, вдоль Мосфильмовской улицы до Третьего транспортного кольца.

Подрядчиком строительства выступит ОАО "Моспроект-3". В ближайшее время с подрядной организацией будет заключен контракт, после чего начнется проектирование объекта. Все работы обойдутся в 883,1 миллиона рублей.

Компания должна будет выполнить проектно-изыскательские работы строительства около 11,5 километра дорог, включая 5,5 километра основного хода, 4,3 километра съездов, 1,2 километра улицы Минская и прилегающие участки улично-дорожной сети.

Также предусмотрено проектирование восьми путепроводов, в том числе через железнодорожные пути Киевского направления МЖД, двух разворотных эстакад на участке от Минской улицы до Третьего транспортного кольца, четырех железобетонных мостов через реку Сетунь, реконструкция пятипутного и двухпутного железнодорожных путепроводов, а также строительство нового железнодорожного путепровода.