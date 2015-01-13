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Новости культурного мира

13 января 2015, 17:07

В документальный фильм о Курте Кобейне войдут его неизвестные песни

Курт Кобейн документальные фильмы Nirvana

Курт Кобейн. Фото: imdb.com

В документальном фильме о Курте Кобейне Montage of Heck можно будет услышать неизвестные песни фронтмена Nirvana. Картина, отметим, станет первой документальной лентой, авторизованной семьей музыканта.

Фильм покажут весной этого года, сообщает NME со ссылкой на пресс-релиз телеканала HBO, который будет транслировать ленту.

Зрители Montage of Heck увидят домашние видео Кобейна, его записи, фотографии, журналы, демо, песенники и многое другое – это стало возможным благодаря тому, что режиссер картины Бретт Морген (снявший документальную ленту о Rolling Stones) получил неограниченный доступ к архивам семьи музыканта.

В фильм войдут, кроме ранее не издававшихся песен Кобейна, десятки выступлений Nirvana.

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Исполнительным продюсером и вторым режиссером картины стала дочь Курта, Френсис Бин Кобейн.

Лидер Nirvana Курт Кобейн был найден мертвым в собственном доме в Сиэтле 20 лет назад, 8 апреля 1994 года. Тело 27-летней рок-звезды обнаружил электрик – через несколько дней после того, как Кобейн застрелился. Споры о гибели рок-иконы, впрочем, не утихают до сих пор: многие эксперты и поклонники Курта уверены, что он был убит.

Кобейн входит в так называемый "Клуб 27" - список рок-музыкантов, при странных обстоятельствах погибших в возрасте 27 лет.

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