Дополнительные остановки появятся для электричек Курского и Рижского направлений

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Дополнительные остановки будут введены с 15 февраля для двух электричек, следующих в Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

Утренний пригородный электропоезд, следующий из Нахабино в Чехов, будет делать в 8:44 остановку на платформе "Весенняя", а платформу "Битца" проезжать без остановки. В Чехов электричка станет прибывать по обычному расписанию в 09:09.

Изменения коснутся и вечернего поезда, следующего со станции "Новоиерусалимская" в Серпухов по рабочим дням. Поезд начнет останавливаться на платформах "66 км" и "Чепелево", а в конечный пункт станет прибывать в 20:58.