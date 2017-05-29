"Мослекторий" покажет, смогут ли дроны заменить человека в небе

30 мая в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция "Беспилотные технологии. Смогут ли дроны полностью заменить человека?" Прочитает ее главный эксперт отдела управления проектами "Росэлектроники" Марат Тагиров. Он расскажет присутствующим об истории создания дронов, их службе в российской армии и возможности использования военных беспилотных технологий в гражданских целях.

Лекция пройдет в рамках цикла, посвященного современным трендам и их влиянию на жизнь обычного человека. Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 30 мая в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.