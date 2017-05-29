Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая 2017, 12:29

Культура

"Мослекторий" покажет, смогут ли дроны заменить человека в небе

30 мая в Культурном центре ЗИЛ состоится лекция "Беспилотные технологии. Смогут ли дроны полностью заменить человека?" Прочитает ее главный эксперт отдела управления проектами "Росэлектроники" Марат Тагиров. Он расскажет присутствующим об истории создания дронов, их службе в российской армии и возможности использования военных беспилотных технологий в гражданских целях.

Лекция пройдет в рамках цикла, посвященного современным трендам и их влиянию на жизнь обычного человека. Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 30 мая в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/announce/584]Смогут ли дроны заменить человека в небе[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
Культурный центр ЗИЛ прямые трансляции высокие технологии Мослекторий дроны смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика