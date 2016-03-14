Попавшийся на допинге российский конькобежец выиграл Кубок мира

Фото: Lee Jin-Man/AP/ТАСС

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл Кубок мира на дистанции 500 метров. Одержать победу в общем зачете ему не помешала даже дисквалификация за использование мельдония.

Кулижников не смог принять участие в последнем этапе Кубка мира, который состоялся в голландском Херенвене. По его итогам выяснилось, что россиянин и его соотечественник Руслан Мурашов набрали по 705 баллов.

Однако победу в этом споре одержал все-таки Кулижников за счет большего количества побед на этапах Кубка мира.

Вещество мельдоний (милдронат), запрещенное с этого года в профессиональном спорте, обнаружено в допинг-пробах 99 спортсменов.

В их числе восемь россиян: биатлонист Эдуард Латыпов, велогонщик Эдуард Ворганов, фигуристка Екатерина Боброва, теннисистка Мария Шарапова, конькобежец Павел Кулижников, шорт-трекисты Семен Елистратов и Екатерина Константинова, волейболист Александр Маркин.

По неофициальным данным, также положительными были допинг-пробы игроков сборных России по регби-7 Алены и Алексея Михальцовых.

Положительный результат на мельдоний дали пробы и зарубежных спортсменов: чемпионки мира 2013 года в беге на 1500 метров шведки Абебы Арегави, грузинского борца-вольника Давида Модзманашвили, украинских биатлонистов Ольги Абрамовой и Артема Тищенко.