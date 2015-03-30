Финал Кубка России по футболу пройдет в Астрахани 21 мая

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Финал Кубка России по футболу сезона 2014/15 пройдет в Астрахани. Об этом сообщается в официальном микроблоге Российского футбольного союза в Twitter.

Финальный матч состоится 21 мая. Ранее сообщалось, что кроме Астрахани на проведение решающего поединка турнира претендовал стадион "Кубань" в Краснодаре. Владелец столичного "Спартака" Леонид Федун в свою очередь заявлял, что принять финал Кубка может стадион "Открытие Арена" в Москве.

Финал Кубка России пройдет 21 мая в Астрахани — РФС (@official_rfs) 30 Март 2015

Напомним, полуфинальные поединки Кубка России пройдут 29 апреля. Оренбургский "Газовик" примет московский "Локомотив", а "Кубань" сыграет на своем поле с ЦСКА.