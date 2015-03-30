Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 марта 2015, 11:52

Спорт

Финал Кубка России по футболу пройдет в Астрахани 21 мая

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Финал Кубка России по футболу сезона 2014/15 пройдет в Астрахани. Об этом сообщается в официальном микроблоге Российского футбольного союза в Twitter.

Финальный матч состоится 21 мая. Ранее сообщалось, что кроме Астрахани на проведение решающего поединка турнира претендовал стадион "Кубань" в Краснодаре. Владелец столичного "Спартака" Леонид Федун в свою очередь заявлял, что принять финал Кубка может стадион "Открытие Арена" в Москве.

[html]


[/html]
Напомним, полуфинальные поединки Кубка России пройдут 29 апреля. Оренбургский "Газовик" примет московский "Локомотив", а "Кубань" сыграет на своем поле с ЦСКА.

Кубок России финал Астрахань

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика