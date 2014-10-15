Форма поиска по сайту

15 октября 2014, 19:11

Теннисист Южный с победы стартовал на Кубке Кремля

Фото: ТАСС/Алексей Насыров

Российский теннисист Михаил Южный успешно стартовал на Кубке Кремля. В матче первого круга он сломил сопротивление своего соотечественника Виктора Балуды.

Первая партия осталась за Южным - 6:3, а во втором сете он оказался сильнее соперника - 6:4.

Примечательно, что Южный превзошел Балуду практически по всем ключевым показателям, за исключением количества эйсов (у Балуды - 4, у Южного - 2).

Во втором круге Южному предстоит сыграть с аргентинцем Хуаном Монако. Отметим, что россиянин уже выигрывал Кубок Кремля в 2009 году.

В прошлом году победителем турнира стал француз Ришар Гаске.

